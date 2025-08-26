Italie : polémique après une vidéo de boycott visant les médicaments israéliens Teva

En Irlande, 57 pédiatres d'un grand centre hospitalier ont signé une lettre appelant à cesser l'utilisation de produits Teva

Une nouvelle polémique secoue l’Italie, symbole inquiétant d’un antisémitisme masqué en antisionisme. Dans un centre médical de Toscane, une vidéo a montré une médecin et une infirmière en tenue jetant à la poubelle des boîtes de médicaments du groupe israélien Teva, présenté comme un geste « symbolique pour la paix ». La séquence a déclenché un tollé national.

Les deux soignantes ont présenté leurs excuses, mais l’affaire a pris de l’ampleur après l’intervention du Dr Daniel Radzik, médecin juif exerçant à Venise. Dans une lettre adressée aux autorités sanitaires, il a dénoncé un acte « intentionnel » visant à promouvoir le boycott des produits israéliens. Selon lui, « il est interdit d’utiliser les médicaments comme un instrument de controverse politique ou idéologique », rappelant que ce comportement reflète l’antisémitisme croissant dans le corps médical italien.

La polémique a rapidement franchi les frontières. En Irlande, 57 pédiatres d’un grand centre hospitalier ont signé une lettre appelant à cesser l’utilisation de produits Teva, accusant Israël de « génocide à Gaza ». 

Pourtant, Teva est un acteur essentiel du système de santé irlandais : en 2022, ses génériques ont permis plus d’1,5 milliard d’euros d’économies et soignent des milliers de patients. Le laboratoire a publié un communiqué réaffirmant agir « selon les normes éthiques et professionnelles les plus élevées ». Mais cette affaire soulève de sérieuses inquiétudes : propagation possible du boycott dans d’autres pays, risques d’instrumentalisation politique de la médecine, et menace de pénurie de traitements vitaux.

