Italie : sept personnes arrêtées pour financement du Hamas sous couvert d’associations humanitaires

Les autorités italiennes ont annoncé l’arrestation de sept personnes soupçonnées d’avoir participé au financement du Hamas, organisation terroriste palestinienne, dans le cadre d’une vaste enquête antiterroriste. Deux autres suspects, visés par des mandats d’arrêt internationaux, se trouveraient actuellement à l’étranger, a précisé la police italienne à l’AFP.

Selon les enquêteurs, l’affaire implique également trois associations officiellement dédiées au "soutien humanitaire au peuple palestinien", mais qui auraient en réalité servi de structures de couverture pour acheminer des fonds vers le Hamas. Les neuf personnes mises en cause sont accusées d’avoir financé, pour un montant estimé à environ sept millions d’euros, des organisations basées à Gaza, dans les territoires palestiniens ou en Israël, toutes décrites comme appartenant, contrôlées ou liées au Hamas.

La police italienne indique qu’une partie de ces fonds a notamment bénéficié à des familles de personnes impliquées dans des attentats terroristes. Alors que les associations concernées collectaient officiellement des dons à des fins humanitaires, plus de 71 % des sommes recueillies auraient été détournées au profit direct du Hamas ou d’entités qui lui sont affiliées.

Parmi les personnes arrêtées figure Mohammad Hannoun, présenté par les médias italiens comme le président de l’Association des Palestiniens en Italie. Les autorités estiment que ces structures s’inscrivaient dans un « projet stratégique » du Hamas, reposant sur un réseau international de cellules actives à l’étranger afin de soutenir les objectifs du mouvement.

Le ministre italien de l’Intérieur Matteo Piantedosi a salué une opération « très importante », affirmant qu’elle a permis de mettre au jour des activités qui, sous couvert d’actions humanitaires, dissimulaient selon lui un soutien actif à une organisation terroriste.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de retracer l’ensemble des flux financiers concernés.