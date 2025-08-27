Italie : un professeur de droit appelle à "couper les liens avec les Juifs", la communauté juive sous tension

Articles recommandés -

Un vent d’inquiétude souffle sur la communauté juive italienne, déjà fragilisée par une montée des discours hostiles à Israël et des actes antisémites ces derniers mois. La polémique s’est intensifiée mardi après la publication d’un message incendiaire de Luca Nivarra, professeur de droit à l’Université de Palerme, en Sicile.

Dans un post Facebook, Nivarra a appelé ses abonnés à “retirer de leurs contacts tous leurs amis juifs, même les ‘bons’, y compris ceux qui critiquent la politique du gouvernement israélien”. Selon lui, ce geste représenterait “une étape nécessaire pour les isoler et les forcer à affronter la monstruosité dont ils seraient complices”.

Le professeur est allé plus loin, accusant les “soi-disant bons Juifs” de “mentir et de couvrir les horreurs”, qualifiant les opérations militaires israéliennes de “Shoah palestinienne”. Dans d’autres publications, il a affirmé qu’“il n’existe pas de bons Israéliens” et a comparé les soldats de Tsahal à Adolf Eichmann, affirmant que ces derniers “prennent plaisir à commettre leurs actes”.

Ces propos ont déclenché une vague d’indignation. Massimo Midiri, doyen de l’Université de Palerme, a immédiatement pris ses distances, qualifiant ces déclarations de “dangereuses sur le plan culturel” et affirmant qu’elles étaient “éloignées des principes académiques” de l’établissement.

La ministre italienne de l’Université et de la Recherche, Anna Maria Bernini, a également condamné fermement les propos de Nivarra, les jugeant “inacceptables et contraires aux valeurs de respect et de coexistence civile”.

L’Université de Palerme a publié un communiqué rappelant son opposition à toutes les formes de haine et condamnant à la fois le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre et les opérations militaires israéliennes à Gaza.

Cette affaire met en lumière une tension croissante en Italie, où les débats autour du conflit israélo-palestinien prennent de plus en plus souvent une tournure antisémite, alimentant un climat d’inquiétude au sein de la communauté juive.