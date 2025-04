Italie : une Israélienne tuée et son compagnon grièvement blessé dans un accident de téléphérique

Une Israélienne a été tuée et son compagnon, de même nationalité, grièvement blessé, dans un accident de téléphérique jeudi en Italie. Au total, quatre personnes ont été tuées : deux touristes britanniques et un citoyen italien sont les autres victimes de la chute d'une cabine causée par la rupture du câble du téléphérique du Monte Faito, près de Naples.

L'accident s'est produit dans l'après-midi, laissant deux cabines suspendues dans les airs, avec 14 personnes à leur bord. Les secours se sont rendus sur les lieux pour évacuer les personnes bloquées mais la cabine dans laquelle se trouvaient les deux Israéliens a chuté d'une hauteur d'environ trente mètres. Les quatre victimes ont été déclarées mortes sur place. L'Israélien blessé, âgé d'une trentaine d'années, est quant à lui hospitalisé dans un état grave dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Naples.

Les médias italiens ont notamment fait savoir que le téléphérique du Monte Faito avait rouvert au public il y a seulement une semaine, après avoir été fermé pour l'hiver. Il s'agit d'un téléphérique touristique qui gravit 1 100 mètres en une dizaine de minutes et disposant d'un panorama sur le Vésuve et la baie de Naples.

En mai 2021, un autre accident mortel de téléphérique dans le nord de l'Italie avait coûté la vie à 14 personnes, dont cinq membres de la famille israélienne Biran. Les parents Amit et Tal Biran, un couple d'Israéliens qui étudiait et travaillait en Italie, leur fils Tom, âgé de deux ans, et les grands-parents de sa mère qui étaient en visite, ont été tués sur le coup. L'autre fils du couple, Eitan, six ans, avait été grièvement blessé, hospitalisé dans un hôpital local avant de reprendre connaissance quelques jours plus tard.