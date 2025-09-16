"J'ai honte" : ému aux larmes, le chancelier allemand dénonce la résurgence de l'antisémitisme

Articles recommandés -

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est montré particulièrement ému lundi lors d'une cérémonie marquant la réouverture de la synagogue de la Reichenbach-Strasse à Munich, presque 87 ans après sa destruction par les nazis. La voix tremblante et les larmes aux yeux, il a dénoncé les crimes commis contre les Juifs et alerté sur la résurgence de l’antisémitisme en Allemagne.

« Je suis honteux, en tant que chancelier et en tant qu’Allemand, enfant de la génération d’après-guerre, élevé avec le 'plus jamais ça' comme devoir et promesse », a déclaré Merz. Il a ajouté que pendant trop longtemps, la société et les institutions avaient ignoré le fait qu’une partie des populations immigrées pouvait être exposée à un endoctrinement antijuif, avec une haine d’Israël transmise dès le plus jeune âge.

Le chancelier a également exprimé l’espoir que la vie juive en Allemagne puisse un jour s’épanouir sans protection policière. « Nous devons déclarer la guerre à toute forme d’antisémitisme, ancien ou nouveau », a-t-il affirmé.

La synagogue, conçue par l’architecte Gustav Meyerstein et gravement endommagée lors de la Nuit de Cristal en 1938, avait été partiellement restaurée après la guerre mais était restée inoccupée depuis 2006, après l’ouverture de la grande synagogue Ohel Yaakov. Aujourd’hui, elle retrouve son apparence originale, minimaliste et épurée, avec de simples bancs en bois et des vitraux colorés. La restauration, conforme au statut de monument historique, a coûté environ 14 millions d’euros.