"J’ai peur pour l’avenir des Juifs et des Israéliens en Europe" (Amit Peled à i24NEWS)

Le violoncelliste israélien Amit Peled a partagé dimanche soir sur i24NEWS un témoignage bouleversant après avoir été expulsé, avec deux collègues musiciens, Hagai Shaham et Iulia Gurvitch, d’un restaurant italien à Vienne, la Pizzeria Ramazotti, pour avoir parlé hébreu. « Nous discutions simplement, comme on respire », a-t-il raconté, encore sous le choc. Après avoir commandé en allemand, le serveur est revenu, insistant pour savoir quelle langue ils parlaient. À la réponse « hébreu », il a lancé : « Levez-vous et dégagez, je ne veux pas vous servir ni à boire ni à manger. » L’humiliation initiale a été amplifiée par le silence des clients, qui, après des regards compatissants, ont repris leur repas comme si de rien n’était. « Ce silence a été un choc atroce », a confessé Peled.

Ce trio, habitué des scènes prestigieuses comme Carnegie Hall, se préparait pour un concert. Peled, qui dédie ses performances aux otages depuis le 7 octobre, a exprimé sa douleur face à cet antisémitisme latent. « Parler hébreu n’est pas un acte politique, c’est notre identité », a-t-il souligné. Malgré sa peur pour l’avenir des Juifs en Europe, il reste déterminé : « Mon violoncelle est mon arme. Je représente Israël avec fierté. » Cet incident, survient dans une Europe marquée par une recrudescence d’actes anti-israéliens.