"J’espère que la théorie du remplacement se réalisera", déclare une députée européenne espagnole

Une séquence vidéo mettant en cause la députée européenne Irene Montero, figure de proue du parti espagnol d'extrême gauche Podemos suscite une vive controverse en Espagne. Dans cet extrait, largement relayé sur les réseaux sociaux, la responsable politique tient des propos provocateurs autour de la migration, du droit de vote et de ce qu’elle qualifie elle-même de "théorie du remplacement".

Dans cette intervention, Irene Montero s’adresse explicitement aux personnes migrantes et racisées, les appelant à ne pas "laisser seules" les forces progressistes face à ce qu’elle décrit comme un paysage politique dominé par des "fascistes" et des "racistes". Elle assume sans détour son souhait de voir les populations migrantes participer pleinement à la vie politique, affirmant vouloir leur permettre de voter, notamment par l’octroi de la nationalité ou par une modification de la législation électorale.

"Bien sûr que nous voulons qu’ils votent", déclare-t-elle, évoquant également des processus de régularisation déjà engagés. Elle ajoute vouloir aller plus loin en facilitant l’accès à la citoyenneté, afin que ces populations puissent peser directement sur les équilibres politiques du pays.

La partie la plus controversée de son discours porte sur l’usage explicite de l’expression "théorie du remplacement", généralement associée à l’extrême droite. Irene Montero affirme toutefois l’employer dans un sens revendiqué et inversé: "J’espère que la théorie du remplacement se réalisera", déclare-t-elle, précisant qu’elle parle d’un "remplacement des fascistes et des racistes", et non des populations. Elle insiste sur l’idée d’un renouvellement politique et social porté par les travailleurs, quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau.

"Que la peau soit chinoise, noire ou marron", affirme-t-elle, appelant à une alliance des classes populaires et des travailleurs pour transformer la société espagnole. Dans son propos, elle oppose frontalement une vision inclusive de la société à ce qu’elle perçoit comme des forces réactionnaires.

Ces déclarations ont immédiatement déclenché des réactions contrastées. Ses soutiens y voient un discours de mobilisation politique assumé en faveur de l’égalité des droits et de l’inclusion. Ses détracteurs, en revanche, dénoncent des propos clivants et incendiaires, estimant qu’ils reprennent, même de manière revendiquée, un vocabulaire explosif et contribuent à durcir le débat public.