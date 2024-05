"Je ne suis pas antisémite" : une ministre espagnole déclare que le slogan "de la rivière à la mer" se réfère à la solution à deux États

Une ministre espagnole qui a terminé son discours par le slogan "de la rivière à la mer, la Palestine sera libre" affirme qu'il s'agissait d'une approbation de la solution à deux États.

La ministre du travail Yolanda Díaz, qui est également vice-première ministre de l'Espagne, a déclaré à l'agence de presse EFE que l'appel qu'elle avait lancé lors d'un discours la semaine dernière, exhortant l'Union européenne à rompre ses liens avec Israël, n'était pas un appel à la "purification ethnique des Juifs", comme l'accusent ses détracteurs, mais une façon de dire qu'"Israël et la Palestine doivent partager un avenir de paix et de prospérité", a déclaré Mme Díaz à l'agence de presse EFE. "Je ne suis pas antisémite", ajoute-t-elle, en réponse aux critiques formulées par de nombreux groupes juifs en Espagne. Le slogan fait référence au Jourdain et à la mer Méditerranée. Les groupes juifs européens n'ont pas été convaincus par sa défense et appellent à sa démission. "Elle doit démissionner", soutient l'Association juive européenne dans un communiqué après la clarification de Mme Díaz. L'utilisation de ce slogan par Mme Díaz, qui a terminé un discours filmé par ce mot mercredi, "fait écho à l'expulsion de centaines de milliers de Juifs d'Espagne en 1492". Sa déclaration "est également une approbation de l'idéologie du Hamas", écrit l'EJA. ACOM, un groupe pro-israélien basé à Madrid, a qualifié Mme Díaz - communiste et dirigeante du parti d'extrême gauche Sumar - de "misérable nazie". Ces allégations faites samedi et dimanche font suite à une vague de condamnations la semaine dernière, notamment de la part d'Israël et du Congrès juif européen, qui a accusé M. Díaz de promouvoir "la haine et la violence à l'encontre des Juifs".