Jeremy Corbyn lance un parti anti-israélien avec l'ex-députée Zarah Sultana

L’ancien chef du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, et l’ex-députée Zarah Sultana ont annoncé la création d’un nouveau parti, Your Party, axé sur une opposition virulente à Israël. Dans une déclaration conjointe, ils appellent à « mettre fin à toutes les ventes d’armes à Israël » et à soutenir une « Palestine libre et indépendante ». Ils prônent également une « redistribution massive de la richesse et du pouvoir », ancrée dans les communautés et les syndicats.

Corbyn, 76 ans, suspendu par le Labour en 2020 pour avoir minimisé les accusations d’antisémitisme au sein du parti, avait qualifié ces critiques d’« exagérées pour des raisons politiques ». Sultana, suspendue pour ses positions pro-palestiniennes, a quitté le Labour début juillet. Tous deux, désormais indépendants au Parlement, ont fait de la question palestinienne un pilier de leur campagne. Corbyn, accusé par le passé de liens avec le Hezbollah et le Hamas, reste une figure controversée.

Ce lancement intervient alors que le Premier ministre Keir Starmer, critiqué pour sa prudence sur Gaza, fait face à des pressions pour reconnaître un État palestinien. Selon un sondage YouGov, 18 % des Britanniques pourraient voter pour ce parti, qui pourrait diviser la gauche et compliquer la majorité travailliste.