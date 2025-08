Kaja Kallas exige la libération des otages et la fin du règne du Hamas à Gaza

Articles recommandés -

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a fermement condamné, dimanche, les « images effroyables » d’otages israéliens publiées ces derniers jours par le Hamas et le Djihad islamique. Dans un message publié sur le réseau social X, elle a exigé leur « libération immédiate et sans condition », dénonçant la « barbarie » du Hamas. Ces vidéos, diffusées jeudi et vendredi, montrent deux otages israéliens, affaiblis et amaigris, dans une mise en scène visant à établir un parallèle avec la crise humanitaire à Gaza.

Ces images ont suscité une vive émotion en Israël, relançant le débat sur l’urgence d’un accord pour libérer les captifs. Kaja Kallas a appelé le Hamas à « déposer les armes et mettre fin à son règne sur Gaza », tout en insistant sur la nécessité d’acheminer une aide humanitaire à grande échelle pour répondre aux besoins des populations touchées. Lors d’une récente réunion ministérielle de l’UE à Bruxelles, la diplomate avait déjà affiché sa fermeté face à la situation.