Kaja Kallas : "L’Europe est le principal soutien de l’État palestinien"

Lors d’une réunion de l’Alliance globale pour la solution à deux États, Kaja Kallas a défendu lundi le rôle central de l’Europe dans le soutien aux Palestiniens, appelant à plus de clarté face aux critiques récurrentes sur un prétendu « deux poids, deux mesures ». « L’Europe est le plus grand soutien de l’État palestinien, nous sommes le plus grand donateur pour l’Autorité palestinienne », a-t-elle affirmé, soulignant l’ampleur de l’engagement européen, tant financier qu’opérationnel.

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Au-delà de l’aide économique, Kaja Kallas a insisté sur la présence concrète de l’Europe sur le terrain, à travers des missions de soutien à la police, à la justice et à la gestion des frontières palestiniennes. Elle a également indiqué que les discussions en cours se concentrent sur les prochaines étapes pour soutenir Gaza et les régions voisines, saluant au passage le rôle moteur de la Norvège dans ce dossier.

Toutefois, la dirigeante estonienne a reconnu l’impasse persistante du processus de paix. « Nous n’avons pas fait beaucoup de progrès sur la solution à deux États », a-t-elle admis, tout en rappelant qu’elle demeure, selon elle, la seule issue viable pour éviter une escalade durable du conflit.

Dans ce contexte, Kaja Kallas a appelé à une responsabilité partagée. Elle a souligné la nécessité pour les deux parties de faire des efforts concrets, tout en pointant du doigt les défis internes côté palestinien, notamment la nécessité de réformes au sein de l’Autorité palestinienne. Elle a également évoqué le refus du désarmement du Hamas comme un obstacle majeur à toute avancée vers la paix.