Kaja Kallas "pas très optimiste" sur des sanctions de l'UE contre Israël

Articles recommandés -

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a exprimé samedi son "scepticisme" quant à la possibilité pour l’Union européenne d’adopter des sanctions contre Israël.

« Je ne suis pas très optimiste, et nous n’allons certainement pas adopter de décisions aujourd’hui », a-t-elle déclaré à Copenhague, en marge d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept. Selon elle, l’incapacité des États membres à s’accorder « envoie le signal que nous sommes divisés ».

La Commission européenne avait proposé de suspendre les financements aux start-ups israéliennes, une mesure jugée « indulgente », mais qui n’a pas été retenue faute de consensus. Plusieurs pays, dont l’Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie, s’opposent à toute sanction, tandis que l’Irlande et l’Espagne plaident pour des mesures plus fermes.

Le ministre danois Lars Lokke Rasmussen, dont le pays préside actuellement le Conseil de l’UE, a appelé à contourner la règle de l’unanimité en matière de politique étrangère. Il a proposé, par exemple, d’interdire les importations en provenance des localités israéliennes en Judée-Samarie, une décision qui pourrait être adoptée à la majorité qualifiée au titre de la politique commerciale. Pour le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, la situation à Gaza constitue une « tragédie absolue ». Le Programme alimentaire mondial alerte sur un « point de rupture ».