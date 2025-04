Karin Prien, première ministre juive d'Allemagne depuis la Shoah

.Karin Prien, actuelle ministre de l'Éducation du Schleswig-Holstein depuis 2017, sera nommée ministre fédérale de l'Éducation, de la Famille, des Femmes et de la Jeunesse sous le gouvernement du futur chancelier Friedrich Merz. Cette nomination fait d'elle la première ministre juive au niveau fédéral en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Membre du parti conservateur de Merz, Prien, dont les grands-parents ont survécu à l'Holocauste, a souvent évoqué son histoire personnelle et l'influence de la culture et des traditions juives sur sa vie. Elle préside actuellement le Forum juif au sein de son parti politique.

"Après avoir appris l'allemand et obtenu la citoyenneté allemande, Prien a noté que sa mère avait des sentiments mitigés concernant ce processus, le décrivant comme 'une grande affaire' qu'elle ne soutenait pas pleinement", rapporte Ze'ev Avrahami de Berlin. En février 2022, Prien avait fait l'objet de vives critiques et d'appels à sa démission suite à une publication sur les réseaux sociaux qui semblait minimiser les décès d'enfants dus au COVID-19. Elle avait temporairement quitté X (alors Twitter) après une vague d'attaques personnelles et antisémites.

En novembre 2023, un mois après l'attaque du Hamas, Prien avait publié une photo d'elle portant le collier étoile de David de sa mère, écrivant : "Maman, aujourd'hui je porte ton collier étoile de David par-dessus ma robe. Pendant des décennies, tu l'as toujours porté caché sous tes vêtements. Je pensais que ta peur de révéler nos racines juives était exagérée, mais maintenant je réalise que j'avais tort – et que tu avais raison."

Bien que sa nomination ait été quelque peu inattendue dans le Schleswig-Holstein, elle l'était moins au sein de son parti, où elle est considérée comme une politicienne travailleuse et accessible, et l'une des figures politiques allemandes les plus connues et ambitieuses.