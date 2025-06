Karol Nawrocki remporte la présidentielle polonaise dans un scrutin serré

Le conservateur Karol Nawrocki a remporté dimanche l'élection présidentielle polonaise au second tour, selon les résultats définitifs publiés lundi. L'historien de 42 ans a obtenu 50,89% des voix face au maire libéral de Varsovie Rafał Trzaskowski, qui recueille 49,11%. Cette course particulièrement serrée avait maintenu le pays dans l'incertitude depuis le premier tour organisé deux semaines plus tôt. Les premiers sondages de sortie des urnes dimanche soir suggéraient initialement une victoire de Trzaskowski avant que la tendance ne s'inverse quelques heures plus tard.

Soutenu par le parti de droite Droit et Justice (PiS), Nawrocki s'était présenté comme candidat indépendant. Sa victoire prolonge l'occupation de dix ans du palais présidentiel par le PiS et pourrait compromettre les efforts du Premier ministre Donald Tusk pour effacer l'héritage de ce parti. Nawrocki dirigeait récemment l'Institut de la mémoire nationale, institution accusée de promouvoir une vision de l'histoire glorifiant la victimisation polonaise tout en décourageant les recherches sur l'antisémitisme polonais ou la collaboration avec les nazis. Il a mené des efforts pour abattre les monuments de l'Armée rouge soviétique en Pologne, ce qui lui a valu d'être placé sur une liste de personnes recherchées par la Russie.

Ce candidat nationaliste, ancien boxeur amateur, avait reçu le soutien de Donald Trump. La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure Kristi Noem avait déclaré en mai lors d'un rassemblement conservateur en Pologne qu'il "devait être le prochain président". Au premier tour du 18 mai, Trzaskowski avait obtenu un peu plus de 31% des voix contre près de 30% pour Nawrocki. Les candidats d'extrême droite Sławomir Mentzen et Grzegorz Braun, arrivés respectivement troisième et quatrième, avaient constitué un réservoir de voix de droite pour Nawrocki.