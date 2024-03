Kate Middleton, la princesse de Galles, révèle être atteinte d'un cancer dans une vidéo

Kate Middleton, la princesse de Galles, a été diagnostiquée d'un cancer et a personnellement révélé sa maladie au monde entier.

Dans une déclaration vidéo, Kate Middleton a révélé que le cancer avait été découvert alors qu'elle subissait une importante opération de l'abdomen à la London Clinic au début de l'année. La princesse, âgée de 42 ans, a expliqué qu'elle devait se remettre de l'opération avant de pouvoir commencer une "chimiothérapie préventive", sur les conseils de son équipe médicale. La nouvelle constitue un choc énorme pour la famille royale, le roi Charles et la future reine luttant désormais tous deux en même temps contre le cancer. Depuis des semaines, les spéculations vont bon train sur l'état de santé de Kate, avec d'incessantes rumeurs et de folles théories du complot en ligne. Vêtue d'un pull rayé bleu et blanc et d'un pantalon bleu, assise sur un banc de jardin, Kate a expliqué qu'elle avait eu besoin de temps pour accepter la nouvelle et l'annoncer à ses enfants, le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans, avant d'en informer le monde entier.

"Cela a été une période incroyablement difficile, ces deux mois ont été incroyablement difficiles pour toute la famille, mais j'ai pu compter sur une équipe médicale fantastique qui a pris grand soin de moi, et je lui en suis très reconnaissante", a-t-elle affirmé.