Keir Starmer dénonce des manifestations "anti-britanniques" à l’occasion du 7 octobre

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a mis en garde mardi les étudiants contre leur participation à des manifestations pro-palestiniennes prévues dans plusieurs universités à l’occasion du deuxième anniversaire des attaques du Hamas.

Dans une tribune publiée dans The Times, il écrit :

« Le 7 octobre, des étudiants prévoient à nouveau des manifestations. Ce n’est pas ce que nous sommes comme nation. C’est anti-britannique de manquer autant de respect envers les autres, avant même que certains ne se remettent à scander leur haine des Juifs. »

Starmer a décrit les deux dernières années depuis l’attaque du Hamas contre Israël comme un « cauchemar vivant », rappelant qu’il s’agissait du pire massacre contre le peuple juif depuis la Shoah. Il a promis de poursuivre les efforts pour libérer les otages toujours détenus à Gaza. Alors que plus d’une douzaine d’universités prévoient des événements pour « honorer nos martyrs », le chef du gouvernement a dénoncé la montée de l’antisémitisme au Royaume-Uni. « C’est une tache sur ce que nous sommes », a-t-il déclaré, assurant que le pays « restera uni face à la haine ». Malgré les appels à la retenue du gouvernement et de la police, plusieurs rassemblements pro-palestiniens se sont tenus le week-end dernier, quelques jours après l’attentat meurtrier contre une synagogue de Manchester. Starmer, qui a récemment reconnu l’État de Palestine aux côtés de la France, du Canada et du Royaume-Uni, a salué le plan de paix américain pour le Moyen-Orient, tout en appelant à combattre fermement la haine antisémite.