Keir Starmer exprime sa "vive inquiétude" après la mort de journalistes à Gaza

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est dit « profondément préoccupé » par la répétition des attaques visant des "journalistes" à Gaza, après la mort de cinq reporters dans une frappe aérienne israélienne.

Selon l’armée israélienne, l’un des journalistes tués, Anas Al Sharif, figure de la chaîne Al Jazeera, dirigeait une cellule du Hamas et aurait participé à des tirs de roquettes contre Israël. Les autorités militaires affirment avoir fourni des preuves à l’appui de cette accusation. S’adressant à la presse, le porte-parole de Keir Starmer a souligné : « Nous sommes gravement inquiets face à la répétition des frappes visant des journalistes à Gaza. Les reporters couvrant les conflits bénéficient d’une protection garantie par le droit international humanitaire. Ils doivent pouvoir exercer leur travail en toute indépendance, sans crainte, et Israël doit veiller à leur sécurité. »

Interrogé sur les accusations concernant les liens d’Anas Al Sharif avec le Hamas, le porte-parole a répondu : « Cela doit faire l’objet d’une enquête approfondie et indépendante, mais notre préoccupation demeure face à la multiplication des attaques visant les journalistes. »