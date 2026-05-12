Keir Starmer fragilisé par une fronde grandissante au sein du Parti travailliste

Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait face à une crise politique majeure après la démission de quatre collaborateurs ministériels et les appels de plus de 70 députés travaillistes réclamant son départ.

Cette fronde intervient après l’une des pires défaites du Parti travailliste lors des élections locales de la semaine dernière.

Lors d’un discours prononcé lundi à Londres devant des militants du parti, Keir Starmer a tenté de reprendre la main. Il a averti qu’une course à la direction provoquerait le « chaos » et a affirmé qu’il ne comptait pas quitter ses fonctions.

« Je ne vais pas m’en aller », a-t-il déclaré.

Mais son intervention n’a pas suffi à calmer les tensions. Selon plusieurs médias britanniques, des ministres de premier plan l’auraient exhorté à fixer un calendrier pour son départ. La ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood ferait partie de ceux qui lui demandent d’envisager une transition organisée.

La ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper aurait également estimé que Keir Starmer devait superviser une passation de pouvoir ordonnée. Le vice-Premier ministre David Lammy lui aurait, lui aussi, demandé de préciser un calendrier de départ.

Dans sa lettre de démission, le collaborateur ministériel Tom Rutland a affirmé que le Premier ministre avait perdu son autorité, non seulement au sein du groupe travailliste au Parlement, mais aussi dans le pays.

Trois autres collaborateurs ministériels ont également quitté leurs fonctions, estimant que Keir Starmer n’était plus l’homme capable de conduire le Labour aux prochaines élections nationales, prévues en 2029.

Face à la contestation, le Premier ministre a rapidement annoncé de nouvelles nominations pour remplacer les démissionnaires.

Keir Starmer a tenté de relancer son mandat en promettant une « rupture complète » avec les décisions passées. Il a dit vouloir gouverner avec « espoir » et « urgence », améliorer le niveau de vie, renforcer les liens avec l’Europe, nationaliser une grande entreprise sidérurgique et aider davantage les jeunes à trouver un emploi.

« Je sais que les gens sont frustrés par l’état du Royaume-Uni, frustrés par la politique, et que certains sont frustrés par moi », a-t-il reconnu.

Malgré les doutes croissants au sein de son propre camp, Keir Starmer affirme vouloir rester en poste et prouver à ses opposants qu’ils ont tort.