Keir Starmer préparerait des sanctions contre le Hamas pour apaiser les États-Unis

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, s’apprête à annoncer de nouvelles sanctions contre le Hamas, dans un contexte de vives tensions diplomatiques et politiques, a rapporté The Telegraph samedi soir. Cette décision, qui doit être officialisée dimanche, intervient alors que le Royaume-Uni se prépare à reconnaître officiellement l’État palestinien, une annonce qui a déjà provoqué la colère de Washington et de nombreux soutiens d’Israël.

Lors de sa visite d’État à Londres, Donald Trump avait publiquement exprimé son désaccord avec la reconnaissance d'un État palestinien. Le chef du gouvernement britannique espère ainsi désamorcer les critiques américaines en durcissant son ton face au Hamas, qualifié d’organisation terroriste.

Mais cette stratégie est dénoncée par l’opposition. Priti Patel, secrétaire d’État aux Affaires étrangères dans le cabinet fantôme conservateur, a fustigé une "manœuvre de dernière minute pour apaiser la Maison-Blanche". Nigel Farage, leader de Reform UK, y voit pour sa part "une reddition face au terrorisme et une trahison d’Israël".

Le Premier ministre doit parallèlement adresser de vives critiques à l’État hébreu, l’accusant d’avoir aggravé la situation à Gaza par des frappes massives et en poursuivant l’expansion de "colonies" illégales en Judée-Samarie. Il devrait affirmer que la crise humanitaire dans le territoire gazaoui est devenue "intolérable", tout en rappelant que le Hamas doit se désarmer et ne saurait jouer un rôle dans l’avenir d’un État palestinien.

Cette double approche, mêlant reconnaissance de la Palestine et sanctions contre le Hamas, vise à afficher une ligne "équilibrée". Pourtant, elle suscite déjà un tollé. Les familles des 48 otages toujours retenus par le Hamas depuis l’attaque du 7 octobre 2023 dénoncent une décision qui "récompense des meurtriers". Dans une lettre ouverte, seize proches accusent Starmer d’avoir "compromis les efforts pour libérer leurs proches".

La démarche britannique s’inscrit dans un mouvement plus large : neuf autres pays, dont la France, le Canada et le Portugal, devraient également reconnaître la Palestine entre ce week-end et mardi. Mais elle marque une fracture au sein de l’Occident, les États-Unis réaffirmant qu’ils ne suivront pas cette voie.

En annonçant ces sanctions, Keir Starmer espère convaincre ses partenaires internationaux que Londres reste ferme face au terrorisme. Mais il doit désormais gérer un double front : la colère de Washington et la défiance croissante des familles d’otages comme des alliés traditionnels d’Israël.