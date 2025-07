Keir Starmer sous pression de plusieurs ministres pour reconnaître un Etat palestinien

Articles recommandés -

Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait face à des appels insistants au sein même de son gouvernement pour reconnaître immédiatement l’État de Palestine, a rapporté mercredi le journal britannique The Guardian. Plusieurs ministres de son cabinet, dont le ministre de la Santé Wes Streeting, la ministre de la Justice Shabana Mahmood et le ministre de l’Irlande du Nord Hilary Benn, ont récemment exprimé leur frustration face à l’inaction britannique. Streeting a notamment lancé à la Chambre des communes : "il faut reconnaître l’État de Palestine tant qu’il en reste un à reconnaître."

Le Foreign Office, dirigé par David Lammy, continue de défendre une reconnaissance dans le cadre d’un processus diplomatique global, "au moment le plus opportun", mais sans donner de calendrier concret. Lammy a exprimé son dégoût face aux images de civils palestiniens affamés abattus alors qu’ils tentaient d’accéder à l’aide humanitaire, tout en réaffirmant son attachement à une solution à deux États : "il ne s’agit pas de symbolisme. Nous voulons une reconnaissance utile, qui conduise à une paix durable."

Cependant, le manque de progrès dans les négociations pousse de plus en plus de responsables à réclamer un acte politique fort. "Si ce n’est pas maintenant, quand ?" s’interroge un ministre cité anonymement. Une soixantaine de députés travaillistes ont également appelé à une reconnaissance immédiate, après l’annonce par le ministre israélien de la Défense d’un plan visant à regrouper les Gazaouis dans un camp sur les ruines de Rafah.

Sur le plan international, le président français Emmanuel Macron a rappelé que la solution à deux États est la seule voie vers la paix, mais il se heurte, selon des diplomates, à des réticences de la part de pays comme le Royaume-Uni et le Canada. Une conférence internationale coprésidée par la France et l’Arabie saoudite doit se tenir à New York pour discuter de l’avenir de Gaza et de la reconnaissance de la Palestine.

Dans ce contexte tendu, Keir Starmer s’est contenté lundi de qualifier la situation à Gaza d’"intolérable", tout en réaffirmant que la reconnaissance de la Palestine viendrait "au moment le plus propice à la paix".