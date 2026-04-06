Kiev célèbre Pessah dans l’épreuve : soldats, détenus et civils réunis

Malgré la guerre et l’état d’urgence, la communauté juive de Kiev a célébré Pessah avec une intensité particulière, transformant l’épreuve en moment de cohésion. Sous l’impulsion du grand rabbin de la capitale, Rabbi Yonatan Markovitch, et de son fils Rabbi Ariel Markovitch, plusieurs centaines de personnes familles, jeunes et personnes âgées se sont réunies lors des Seders centraux organisés au centre communautaire Beit Menachem et à l’école Or Avner Perlina. L’initiative visait un objectif clair : atteindre chaque Juif, où qu’il se trouve, en dépit des contraintes sécuritaires.

Au-delà des rassemblements, un important dispositif solidaire a été déployé. Des matsot et kits de fête ont été distribués dans des établissements pénitentiaires à travers tout le pays, tandis qu’un Seder spécial s’est tenu au centre de détention de Loukianivka. En parallèle, des centaines de colis alimentaires ont été remis aux membres les plus vulnérables de la communauté, avec le soutien d’organisations locales.

La dimension nationale de l’événement s’est également fait sentir. Des responsables de haut rang du bureau présidentiel ont pris part aux célébrations, et le président Volodymyr Zelensky a adressé un message de soutien à la communauté, transmis après avoir reçu des matsot des mains du grand rabbin.

Moment particulièrement émouvant : l’arrivée de soldats juifs, temporairement libérés du front, venus célébrer Pessah aux côtés de leurs proches pour la première fois depuis le début du conflit. Leur présence a incarné, avec force, le lien entre combat pour la survie et aspiration à la liberté.

« Cette année plus que jamais, nous avons compris l’importance d’atteindre chaque Juif », a déclaré Rabbi Markovitch. « Voir la communauté se rassembler, chanter et se renforcer mutuellement nous donne la force de continuer, malgré tout. »