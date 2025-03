L'aéroport Londres-Heathrow fermé en raison d'une panne de courant majeure

L'aéroport d'Heathrow, le plus fréquenté d'Europe, a été contraint de fermer ses portes et devrait rester inaccessible au moins jusqu'à minuit ce vendredi. Tous les vols au départ et à destination du site ont été annulés suite à un incident technique d'ampleur.

À l'origine de cette paralysie : un incendie qui s'est déclaré dans une sous-station électrique située à moins de trois kilomètres de l'aéroport, provoquant une panne de courant généralisée. L'alerte a été donnée vers 23h30 hier soir, et la décision de fermeture complète a été prise environ deux heures et demie plus tard.

"Heathrow subit actuellement une importante coupure de courant due à un incendie majeur dans une sous-station à proximité", a déclaré un porte-parole officiel. "Pour garantir la sécurité des passagers, nous n'avons d'autre option que de fermer Heathrow jusqu'à 23h59 aujourd'hui."

D'après le site de suivi aérien FlightRadar24, cette interruption d'activité impactera au minimum 1 351 vols, un chiffre qui pourrait encore augmenter avec les annulations et reports supplémentaires.

Heathrow, qui figure parmi les plateformes aéroportuaires les plus actives au monde, a accueilli plus de 6,3 millions de passagers en janvier dernier, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. L'aéroport londonien enregistre habituellement un trafic quotidien supérieur à 200 000 voyageurs et voit un mouvement d'avion (décollage ou atterrissage) toutes les 45 secondes en moyenne.