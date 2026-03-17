L’Albanie qualifie l’Iran d’"État sponsor du terrorisme"

Le Parlement albanais a adopté une résolution désignant l’Iran comme un « État sponsor du terrorisme » et classant les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste, dans un contexte de fortes tensions régionales liées aux frappes américano-israéliennes contre la République islamique.

Cette décision marque une nouvelle étape dans la ligne ferme adoptée par Tirana à l’égard de Téhéran. « Pour l’Albanie, il ne s’agit pas d’une question géopolitique lointaine », a déclaré Taulant Balla, soulignant que la résolution vise à dénoncer le soutien étatique au terrorisme, l’utilisation de groupes proxy pour déstabiliser des régions ainsi que des méthodes hybrides, notamment les cyberattaques contre des institutions souveraines.

Israël a salué cette initiative. Le bureau du ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a évoqué « une dimension morale claire » dans la politique étrangère albanaise, précisant que cette décision faisait suite à un appel direct adressé la semaine précédente à son homologue albanais, Igli Hasani.

Depuis le début de l’offensive contre l’Iran, Gideon Sa’ar appelle régulièrement la communauté internationale à rompre ses liens avec Téhéran, accusé de soutenir des activités terroristes à l’échelle régionale et mondiale.

L’Albanie avait déjà rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran en 2022, après avoir attribué à Téhéran une cyberattaque majeure ayant paralysé les systèmes informatiques gouvernementaux et perturbé les services publics en ligne pendant plusieurs jours.

Cette nouvelle résolution confirme la volonté de Tirana de maintenir une position ferme face à l’Iran et de renforcer son alignement avec les positions occidentales et israéliennes dans le contexte actuel.