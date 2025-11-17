L'Allemagne annonce la levée de son embargo partiel sur les armes à destination d'Israël

L'Allemagne a confirmé ce lundi la levée, à compter du 24 novembre, de l’embargo partiel sur les exportations d’armes à destination d'Israël. L’annonce intervient au lendemain d’un entretien entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le chancelier allemand, Friedrich Merz.

Stefan Cornelius, porte-parole du gouvernement, a indiqué à l’agence de presse DPA que Berlin reviendrait ainsi sur la mesure de restriction instaurée en août dernier. Cet embargo concernait tout matériel militaire susceptible d’être utilisé dans la bande de Gaza, notamment des obus de chars fournis par le groupe Rheinmetall.

La décision allemande a immédiatement été saluée à Jérusalem. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, s'est félicité d'un « pas important », appelant d’autres pays à suivre l’exemple de Berlin et à assouplir leurs propres restrictions.

L’embargo partiel avait été imposé après l’annonce par Israël de l’extension de l’opération « Chars de Gédéon » dans la ville de Gaza. À l’époque, le gouvernement allemand avait justifié sa position par la volonté d’éviter que ses exportations ne contribuent à l’escalade des combats.

Tout en réaffirmant qu’Israël avait « le droit de se défendre contre le terrorisme du Hamas », le chancelier Merz avait alors souligné que la poursuite et l’intensification des opérations militaires à Gaza rendaient « plus difficile » l’avancée des pourparlers sur la libération des otages et sur un éventuel cessez-le-feu.