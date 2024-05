L' Allemagne déclare qu'elle arrêterait Netanyahou si la CPI émettait un mandat d'arrêt

Israël a dénoncé une déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz selon laquelle son pays arrêterait et expulserait le Premier ministre Benjamin Netanyahou si la Cour pénale internationale mettait en œuvre un mandat d'arrêt à son encontre, rapporte Fox News.

"Je suis assez âgé pour me souvenir que le dirigeant allemand est venu ici quelques jours après le 7 octobre et a déclaré que le Hamas était le nouveau nazi. Ils cherchent à perpétrer un génocide contre les Juifs. De nombreuses personnes dans le monde doivent vérifier leur sens moral et être du bon côté de l'histoire", a déclaré Avi Hyman, porte-parole du cabinet du Premier ministre, à Fox News.

Lorsqu'on lui a demandé mercredi si Berlin exécuterait un éventuel ordre d'arrestation de la CPI, le porte-parole allemand Steffen Hebestreit a répondu : "Bien sûr. Oui, nous respectons la loi", selon le média. L'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, a également dénoncé cette déclaration mercredi dans un message publié sur X, anciennement Twitter. "C'est scandaleux", a-t-il posté. "La déclaration publique selon laquelle Israël a le droit de se défendre perd de sa crédibilité si nous avons les mains liées dès que nous nous défendons." Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé en début de semaine qu'il demandait des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou et le ministre de la défense, Yoav Gallant, ainsi que contre trois dirigeants du Hamas.