L’Allemagne expulse pour la première fois depuis 2011 un ressortissant syrien

L’Allemagne a procédé mardi à l’expulsion d’un ressortissant syrien vers son pays d’origine, une première depuis le déclenchement de la guerre civile en 2011. L’annonce a été faite par le ministère allemand de l’Intérieur, dans un contexte de durcissement marqué de la politique migratoire.

Selon les autorités, l’individu, condamné notamment pour vol aggravé, coups et blessures et chantage, a été remis dans la matinée aux autorités à Damas. Le ministère a précisé qu’un ressortissant afghan avait également été expulsé, le deuxième en l’espace de quelques jours. Le ministre de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a justifié cette décision en affirmant que « la société a un intérêt légitime à ce que les délinquants quittent le pays ».

Cette mesure intervient après plusieurs mois de discussions diplomatiques avec les autorités syriennes, ainsi que des échanges similaires avec le régime taliban en Afghanistan. Jusqu’à présent, Berlin s’abstenait d’expulser des ressortissants vers des pays en guerre ou exposés à des risques graves pour leur sécurité.

Arrivé au pouvoir après les élections législatives de février, le chancelier Friedrich Merz a engagé un tournant sécuritaire, dans un climat politique marqué par la progression du parti antimigrants Alternative pour l’Allemagne. La délinquance et plusieurs attentats récents sont régulièrement associés, dans le débat public, aux flux migratoires.

L’Allemagne accueille depuis une décennie plusieurs centaines de milliers de Syriens et d’Afghans, arrivés en grande majorité lors de la crise migratoire de 2015. En juillet dernier, l’Autriche était devenue le premier pays de l’Union européenne à reprendre les expulsions vers la Syrie.