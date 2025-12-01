L’Allemagne inaugure un nouveau tribunal chargé des biens culturels spoliés par les nazis

L’Allemagne a mis en place lundi un nouveau tribunal chargé de résoudre les litiges liés aux biens culturels volés pendant l’ère nazie, une initiative destinée à accélérer et clarifier le traitement des dossiers encore en suspens. Baptisé « Tribunal d’arbitrage pour les biens volés à l’époque nazie », cet organe aura la capacité de rendre des décisions juridiquement contraignantes, une avancée notable par rapport à l’ancienne commission consultative, dont les recommandations n’avaient pas force obligatoire.

Autre changement majeur : les héritiers ou ayants droit pourront désormais saisir le tribunal de manière unilatérale. Jusqu’ici, les deux parties — plaignants et détenteurs actuels des œuvres litigieuses — devaient accepter conjointement de recourir à l’arbitrage, ce qui bloquait de nombreux dossiers.

Entre l’accession d’Hitler au pouvoir en 1933 et la chute du Reich en 1945, des centaines de milliers de biens culturels, en grande majorité appartenant à des familles juives, ont été confisqués, vendus sous la contrainte ou pillés. Malgré les engagements internationaux pris en 1998 par l’Allemagne et 43 autres États pour identifier et restituer ces œuvres, une part importante des biens spoliés n’a toujours pas été rendue à leurs propriétaires légitimes ou à leurs descendants.

Le nouveau dispositif témoigne de la volonté de Berlin « d’assumer pleinement sa responsabilité historique », a souligné le ministre de la Culture Wolfram Weimer.

Si certains avocats et familles de victimes avaient exprimé leurs craintes lors de l’annonce du projet, le Conseil central des Juifs d’Allemagne et la Jewish Claims Conference soutiennent la réforme et ont participé à son élaboration, estimant qu’elle permettra de rendre le processus plus équitable et plus efficace.