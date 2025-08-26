L'Allemagne poursuit ses achats d'armes israéliennes malgré l'embargo annoncé

Articles recommandés -

Malgré l'embargo sur les armes à destination d'Israël annoncé par le chancelier Friedrich Merz, l'Allemagne continue cependant d'acquérir des équipements militaires israéliens. La société Rafael a confirmé mardi que le Parlement allemand avait approuvé l'achat de 90 nacelles de désignation et d'observation Litening 5 pour équiper les Eurofighter Typhoon de la Bundeswehr.

Cette décision illustre un paradoxe dans la politique allemande : alors que Berlin affirme limiter ses exportations d'armes vers Israël, le pays continue d'importer des systèmes militaires israéliens pour ses propres forces armées.

Le système Litening 5 représente la cinquième génération de nacelles de désignation air-sol et équipe déjà 28 forces aériennes mondiales. Plus de 2 000 unités ont été livrées, totalisant 2,2 millions d'heures de vol opérationnelles. La technologie intègre l'imagerie infrarouge courte et moyenne portée, l'imagerie couleur haute résolution et le marquage laser bi-longueur d'onde.

Rafael souligne que cette acquisition "témoigne du partenariat de longue date avec l'Allemagne et de la confiance accordée aux systèmes Rafael", s'inscrivant dans une tendance mondiale d'adoption de capteurs multi-spectraux et de capacités de frappe précise.

Parallèlement, le chancelier Merz a réaffirmé que l'Allemagne ne rejoindrait pas l'initiative de reconnaissance d'un État palestinien. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre canadien Mark Carney en visite à Berlin, Merz a déclaré que les conditions nécessaires à cette reconnaissance n'étaient "en aucune façon" remplies selon Berlin.