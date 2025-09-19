L'Allemagne suspend une aide de 30 millions d'euros à l'Autorité palestinienne, craintes d’un usage contre Israël

Articles recommandés -

Une tension politique secoue la coalition allemande autour d’une aide financière de 30 millions d’euros promise à l’Autorité palestinienne en Judée-Samarie. La CSU, parti conservateur bavarois et allié du chancelier Friedrich Merz, a annoncé qu’elle bloquait temporairement le versement, réclamant des garanties claires sur l’utilisation de ces fonds.

Alexander Hoffmann, chef du groupe parlementaire CSU, a déclaré au Bild que « l’aide humanitaire est importante, mais il faut savoir précisément à quels projets l’argent sera destiné avant d’être débloqué ». Il a insisté sur le fait que « tout projet qui pourrait mettre en danger la sécurité d’Israël doit être exclu ».

Cette aide, annoncée le mois dernier par la ministre du Développement Reem Alabali Radovan (SPD), devait servir à payer les salaires des personnels de santé et d’éducation, via un mécanisme géré par l’Union européenne. Selon Berlin, elle vise à soulager la crise financière que traverse l’Autorité palestinienne, aggravée depuis qu’Israël a cessé de lui transférer les revenus des taxes sur les marchandises, en réaction au système de rémunération des prisonniers et des familles de terroristes. Le porte-parole du chancelier, Sebastian Hille, s’est voulu rassurant, affirmant que la coalition avait « une position commune » et qu’un accord serait trouvé.