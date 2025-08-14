L’allemand Renk envisage de délocaliser sa production aux États-Unis après l’embargo sur les armes à Israël

Articles recommandés -

Le constructeur allemand Renk, spécialisé dans les systèmes de propulsion et les moteurs pour blindés — y compris pour l’armée israélienne — envisage de transférer sa production aux États-Unis à la suite de l’embargo décrété par Berlin sur les exportations d’armes vers Israël.

Selon Middle East Eye, l’option a été évoquée mercredi par le PDG de l’entreprise, Alexander Sagel, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, peu après la publication des résultats financiers. Cette discussion est intervenue cinq jours après l’annonce du chancelier allemand, Friedrich Merz, de geler toute livraison militaire pouvant être utilisée dans la bande de Gaza, en réaction au projet israélien de prise totale de Gaza.

Renk fournit à Tsahal des systèmes de propulsion et des moteurs représentant environ 2 à 3 % de son chiffre d’affaires. La décision allemande, qualifiée de « dramatique » par plusieurs observateurs, marque un tournant dans la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Vendredi dernier, Merz avait affirmé qu''Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme du Hamas », tout en annonçant la suspension immédiate des exportations militaires vers Israël destinées à Gaza « jusqu’à nouvel ordre ». Il a insisté sur la nécessité de « négociations, cessez-le-feu et libération des otages » comme priorités. En réaction, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé sa « déception », accusant Berlin de « récompenser le terrorisme » au lieu de soutenir « la juste guerre d’Israël ». Israël rappelle que l’objectif n’est pas « de s’emparer de Gaza », mais « de la libérer du Hamas et de permettre l’émergence d’un gouvernement pacifique ». L’Allemagne est le deuxième fournisseur d’armes d’Israël, représentant plus de 30 % de ses importations de défense. En 2023, un contrat record de 3,5 milliards de dollars avait été conclu pour la vente du système d’interception Arrow 3. L’embargo actuel, fruit de pressions politiques internes, pourrait rebattre les cartes d’un partenariat stratégique vieux de plusieurs décennies.