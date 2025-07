L'antisémitisme s'enracine dans la classe moyenne britannique, selon un rapport alarmant

Articles recommandés -

Un rapport commandé par la communauté juive britannique et publié samedi soir révèle que l'antisémitisme s'est répandu au sein de la classe moyenne du Royaume-Uni, touchant désormais les secteurs professionnels, culturels et les services publics.

Une normalisation inquiétante des préjugés

Le rapport, rédigé conjointement par Lord John Mann, conseiller gouvernemental pour l'antisémitisme, et Penny Mordaunt, ancienne ministre de la Défense, alerte sur la montée des préjugés antijuifs dans la vie professionnelle, culturelle et les services publics britanniques. Lord Mann a déclaré qu'il était "inacceptable que la communauté juive ait fait face à un assaut d'antisémitisme depuis le 7 octobre".

Commandé par le Board of Deputies, la plus grande organisation juive de Grande-Bretagne, ce document met en lumière la prolifération de l'antisémitisme dans le Service national de santé (NHS), les universités et le secteur artistique. Il dénonce également l'application incohérente des lois contre les crimes de haine visant les juifs, notamment lors des manifestations pro-palestiniennes.

Des témoignages troublants

Dans un entretien accordé au Telegraph, Mann et Mordaunt ont exprimé leur stupéfaction face aux preuves rassemblées durant six mois d'enquête. "Nous avons entendu parler des manifestations bruyantes et de la façon dont certaines personnes trouvent l'environnement actuel menaçant, mais plus nous creusions, plus ce qui nous effrayait vraiment était la normalisation croissante d'une influence beaucoup plus extrême, personnelle et parfois vitale, dirigée contre des personnes simplement parce qu'elles sont juives", ont-ils déclaré.

Les deux responsables, issus de bords politiques opposés (Mordaunt des Conservateurs, Mann des Travaillistes), ont souligné que "si notre communauté juive fait face à la discrimination, c'est un échec de notre société".

Dix recommandations pour agir

Parmi les dix recommandations qui seront examinées par le gouvernement cette semaine figurent la reconnaissance du judaïsme comme groupe ethnique, une réforme du maintien de l'ordre concernant les crimes antisémites et le lancement d'une "certification de formation à l'antisémitisme" pour les employeurs.

Penny Mordaunt a déclaré avoir été "réduite au silence" en entreprenant cette revue soutenue par le gouvernement, soulignant la gravité de la situation.

Une escalade depuis octobre 2023

Les incidents antisémites ont atteint leur paroxysme après le 7 octobre 2023. Les auteurs du rapport expliquent que les juifs britanniques sont "perçus comme responsables des actions du gouvernement israélien", souvent ciblées par les manifestations pro-palestiniennes.

Cette étude intervient dans un contexte où l'antisémitisme représente un défi fondamental pour la communauté juive britannique, nécessitant une réponse urgente et coordonnée des autorités.