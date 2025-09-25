L’EBU organisera un vote exceptionnel pour décider de la participation d’Israël à l’Eurovision 2026

L’avenir de la participation d’Israël à l’Eurovision 2026 sera tranché en novembre. L’Union européenne de radiotélévision (EBU) a annoncé la tenue d’un vote exceptionnel de ses membres pour déterminer si la chaîne publique israélienne KAN pourra prendre part à la compétition.

Dans une lettre signée par la présidente de l’EBU, Delphine Ernotte-Cunci, adressée aux membres de l’organisation, il est indiqué que le conseil d’administration a constaté un « éventail sans précédent d’opinions » sur la question, rendant impossible tout consensus. L’ancien vice-président Petr Dvořák a également participé à cette réunion.

Face à ces divergences, il a été décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra en ligne début novembre. À l’issue de cette réunion, les membres de l’EBU seront appelés à voter officiellement pour ou contre la participation d’Israël.

Cette décision marque un tournant : l’adhésion à l’EBU n’impliquera plus automatiquement la présence d’un pays au concours.

L’invitation officielle, avec tous les détails concernant le processus de vote, sera envoyée la semaine prochaine. Le résultat de ce scrutin déterminera donc définitivement en novembre si Israël pourra monter sur la scène de l’Eurovision 2026.