L'Écosse annonce la fin des financements publics pour les entreprises d’armement qui fournissent à Israël

L’Écosse durcit sa position vis-à-vis d’Israël. Le Premier ministre écossais, John Swinney, a annoncé ce mercredi que toute entreprise de défense fournissant des armes à Israël sera désormais inéligible à tout financement public, y compris les subventions et les aides à l’investissement.

Dans un discours prononcé devant le Parlement écossais, où le drapeau palestinien a été hissé, Swinney a également déclaré qu’il gelait tout soutien au commerce avec Israël. Cette décision s’inscrit dans un contexte de forte mobilisation en Écosse et au Royaume-Uni autour du conflit à Gaza.

Le Premier ministre a appelé le gouvernement britannique à reconnaître immédiatement l’État de Palestine et à adopter des mesures plus fermes contre Israël, en réaction à ce qu’il a décrit comme une crise humanitaire d’une "gravité exceptionnelle" dans la bande de Gaza. « Reconnaître que nous assistons aux signes d’un génocide implique une responsabilité d’agir », a déclaré Swinney, qualifiant la situation à Gaza de « catastrophe humanitaire créée par l’homme ». Cette prise de position marque un durcissement de la ligne politique écossaise, au moment où plusieurs pays européens débattent de la reconnaissance d’un État palestinien et de la réponse à apporter aux violences dans la région.