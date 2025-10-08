L’Espagne adopte un embargo sur les armes visant Israël

Le Parlement espagnol a adopté mercredi un décret-loi imposant un embargo sur les armes à destination et en provenance d’Israël, une mesure défendue par le Premier ministre Pedro Sánchez pour, selon ses mots, « freiner le génocide à Gaza ».

Le texte a été approuvé par 178 voix contre 169, grâce au soutien du parti d’extrême gauche Podemos, indispensable à la majorité socialiste.

L’embargo, déjà appliqué de fait depuis octobre 2023, interdit toute exportation ou importation de matériel de défense lié à Israël, ainsi que le transit de carburant d’aviation à usage militaire. Il proscrit également la publicité des produits issus des localités en Judée-Samarie.

Le gouvernement pourra toutefois autoriser, à titre exceptionnel, certains transferts jugés essentiels aux « intérêts nationaux ». Ce décret s’inscrit dans une série de mesures pro-palestiniennes prises par Madrid, après la reconnaissance officielle de l’État de Palestine en 2024, qui avait déjà provoqué une crise diplomatique avec Israël. L’ambassade d’Israël à Madrid a dénoncé une “décision cynique et condamnable”, fustigeant le choix initial du 7 octobre pour le vote — date marquant les massacres du Hamas.

Madrid devient ainsi le premier pays européen à formaliser un embargo complet sur les armes à destination d’Israël, accentuant la fracture diplomatique au sein de l’Union européenne.