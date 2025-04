L'Espagne annule un contrat d'achat de munitions auprès d'une entreprise israélienne

Le gouvernement espagnol a unilatéralement annulé un contrat d'achat de munitions destinées à sa police nationale auprès d'une entreprise israélienne, cédant ainsi aux pressions de son partenaire de coalition de gauche radicale Sumar, selon une source gouvernementale, a rapporté Reuters.

Un revirement politique sous pression

L'achat, d'une valeur de 6,6 millions d'euros (environ 27,3 millions de shekels), portait sur l'acquisition de plus de 15 millions de cartouches de calibre 9 mm auprès d'IMI Systems, filiale du groupe israélien Elbit Systems représentée en Espagne par Guardian LTD Israel.

Ce revirement intervient après une séquence confuse. Le 17 avril dernier, alors que les Espagnols se préparaient pour le week-end pascal, le gouvernement avait déposé des documents confirmant l'accord sur le site des appels d'offres gouvernementaux, malgré ses engagements antérieurs. Cette décision avait provoqué mercredi une vive réprimande de la part de Sumar, le partenaire de coalition. L'un des groupes au sein de Sumar, Izquierda Unida (Gauche unie), avait même menacé de se retirer du gouvernement de coalition minoritaire si ce contrat était maintenu.

Un engagement politique réaffirmé

L'Espagne, critique de longue date de la politique israélienne à Gaza et en Judée-Samarie, s'était engagée en octobre 2023 à cesser de vendre des armes à Israël en raison de la guerre contre le Hamas à Gaza. Elle avait élargi l'année dernière cet engagement pour inclure également les achats d'armes en provenance d'Israël. "Le gouvernement a décidé de s'en tenir à son engagement d'octobre 2023 de ne pas fournir aux entreprises israéliennes des armes ou des flux de revenus, et il ne le fera pas non plus à l'avenir", a déclaré la source gouvernementale.

Des justifications juridiques et des conséquences

Initialement, le ministère de l'Intérieur avait indiqué avoir été informé par l'avocat de l'État que la rupture du contrat impliquerait de payer le montant total sans recevoir la livraison.

Cependant, selon la source gouvernementale, une solution a été trouvée : l'entreprise israélienne se verra refuser l'autorisation d'importer le matériel de défense par les autorités espagnoles pour des raisons "d'intérêt public". Le ministère de l'Intérieur résiliera le contrat, et les avocats du gouvernement répondront à toute réclamation juridique ultérieure.