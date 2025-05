L'Espagne appelle à des sanctions contre Israël pour stopper la guerre à Gaza

Le ministre espagnol des Affaires étrangères plaide pour des mesures coercitives alors que Madrid accueille ce dimanche une conférence réunissant 20 pays européens et arabes.

"La communauté internationale devrait envisager des sanctions contre Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza", a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, en amont d'une réunion majeure à Madrid.

L'Espagne accueille ce dimanche 20 pays ainsi que des organisations internationales dans le but d'"arrêter cette guerre, qui n'a plus aucun objectif", selon les termes du chef de la diplomatie espagnole. Albares a insisté sur la nécessité que l'aide humanitaire entre à Gaza "massivement, sans entrave, de manière neutre, afin que ce ne soit pas Israël qui décide qui peut manger et qui ne le peut pas". Cette conférence fait suite à un rassemblement similaire organisé à Madrid l'année dernière, qui avait réuni des pays comme l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite et la Turquie, ainsi que des nations européennes telles que l'Irlande et la Norvège, qui ont reconnu l'État palestinien.