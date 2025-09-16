L’Espagne boycottera l’Eurovision si Israël y participe, annonce la télévision publique RTVE

Articles recommandés -

L’Espagne a annoncé qu’elle boycottera la prochaine édition de l’Eurovision si Israël est autorisé à y participer. Cette décision a été confirmée par la télévision publique espagnole RTVE, chargée de sélectionner l’artiste et la chanson qui représentent le pays.

Dans un communiqué, RTVE précise que si l’Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice du concours, maintient la participation de la chaîne publique israélienne KAN, elle serait contrainte de se retirer, une première dans l’histoire espagnole du concours. L’UER doit statuer sur la présence d’Israël lors de son assemblée générale prévue en décembre.

Si plusieurs pays européens ont déjà menacé de se retirer, l’Espagne devient le premier membre du “big five” – les cinq pays qui financent le plus l’événement – à franchir ce cap.

Cette décision intervient au lendemain des déclarations du ministre espagnol de la Culture, Ernest Urtasun, qui a appelé au boycott en raison de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza. En mai dernier, après la dernière édition du concours, le Premier ministre Pedro Sanchez avait déjà estimé qu’Israël devait être exclu, tout comme la Russie après son invasion de l’Ukraine en 2022. La position de l’Espagne pourrait accroître la pression sur l’UER, alors que le concours, suivi par des centaines de millions de téléspectateurs, est souvent considéré comme un symbole d’unité culturelle européenne.