L’Espagne évacue 44 enfants gazaouis blessés ou malades et leurs proches

Le gouvernement espagnol a annoncé, mardi, avoir mené à bien l’évacuation de 44 enfants gazaouis blessés ou gravement malades, accompagnés d’une centaine de proches, lors de quatre opérations organisées au cours des derniers mois.

Selon le ministère des Migrations, ces missions ont nécessité une préparation de plusieurs mois et ont été réalisées « en collaboration avec des organisations internationales et des pays alliés », afin d’acheminer les bénéficiaires depuis des points sécurisés situés hors de la zone de conflit. Les enfants et leurs familles, répartis sur l’ensemble du territoire espagnol, recevront des soins médicaux adaptés et pourront déposer une demande d’asile.

La ministre des Migrations, Elma Saiz, a salué une initiative qui illustre, selon elle, que « la solidarité et la coopération internationale sauvent des vies ». Le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez, l’une des voix européennes les plus critiques vis-à-vis de l’action militaire israélienne à Gaza, avait déjà procédé, fin 2023, au rapatriement de 139 ressortissants espagnols et de leurs familles vivant à Gaza. Madrid affirme vouloir poursuivre ce type d’opérations humanitaires, soulignant que la situation sanitaire à Gaza reste critique en raison de la guerre et du manque d’accès aux soins pour les civils.