L’Espagne ferme son espace aérien aux avions américains engagés contre l’Iran

L’Espagne a décidé d’interdire l’accès de son espace aérien aux avions militaires américains participant aux frappes contre l’Iran, marquant un durcissement de sa position vis-à-vis du conflit. La ministre de la Défense Margarita Robles a confirmé que Madrid n’autoriserait ni l’utilisation de ses bases militaires ni le survol de son territoire pour des opérations liées à cette guerre.

Cette décision, révélée par le quotidien El Pais, contraint les appareils américains à modifier leurs trajectoires pour contourner le territoire espagnol lors de leurs déplacements vers le Moyen-Orient. Des exceptions restent toutefois possibles en cas d’urgence. Le gouvernement espagnol affirme ainsi maintenir une ligne cohérente avec son refus de participer à un conflit qu’il considère comme unilatéral et contraire au droit international.

Le ministre de l’Économie Carlos Cuerpo a défendu cette position, estimant qu’elle s’inscrit dans la volonté de Madrid de ne pas être impliqué, directement ou indirectement, dans les opérations militaires contre l’Iran. Cette prise de distance pourrait toutefois peser sur les relations entre l’Espagne et les États-Unis, dans un contexte de tensions croissantes autour du conflit au Moyen-Orient.