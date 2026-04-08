L’Espagne juge "inacceptable" qu’Israël poursuive la guerre au Liban

Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares a dénoncé mercredi la poursuite des opérations militaires israéliennes au Liban, les qualifiant d’« inacceptables » dans le contexte de la trêve conclue entre les États-Unis et l’Iran.

« Il est inacceptable que la guerre d’Israël, l’invasion par Israël d’un pays souverain comme le Liban, se poursuivent », a-t-il déclaré sur les ondes de la radio publique RNE, appelant à un élargissement du cessez-le-feu à l’ensemble de la région.

Cette prise de position intervient alors que la trêve annoncée entre Washington et Téhéran ne couvre pas, selon les autorités israéliennes, le front libanais, où les opérations contre le Hezbollah se poursuivent. Une situation qui suscite des inquiétudes croissantes au sein de la communauté internationale quant à une possible extension du conflit.

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Le chef de la diplomatie espagnole a insisté sur la nécessité de respecter la souveraineté des États et le droit international, estimant que la poursuite des combats au Liban risquait de compromettre les efforts de désescalade engagés dans la région.

De son côté, le Premier ministre Pedro Sánchez a salué sur le réseau X la trêve en Iran, la qualifiant de « bonne nouvelle », tout en appelant à transformer cette accalmie en une dynamique durable de paix.