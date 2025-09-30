L’Espagne ouvre une enquête sur les produits israéliens provenant de Judée-Samarie

Le gouvernement espagnol a annoncé l’ouverture d’enquêtes visant les entreprises qui commercialisent en Espagne des produits ou services issus des localités de Judée-Samarie. Cette décision s’appuie sur un décret adopté la semaine dernière, interdisant la promotion de ces biens afin d’éviter que des sociétés "ne profitent du contrôle exercé par Israël sur des zones revendiquées pour un éventuel futur État palestinien".

Dans un communiqué, le ministère de la Consommation a précisé que cette mesure répond à un "impératif légal et éthique". Le ministre Pablo Bustinduy avait déjà affirmé, plus tôt cette année, que son administration mobiliserait « toutes les ressources nécessaires » pour empêcher toute entreprise opérant en Espagne de tirer profit de la présumée "occupation".

La décision espagnole intervient dans un contexte de fortes tensions internationales autour de la guerre à Gaza et des localités israéliennes en Judée-Samarie. Elle s’inscrit dans une dynamique européenne où certains gouvernements cherchent à distinguer les produits fabriqués en Israël de ceux issus des implantations. « Aucune entreprise ne doit avoir son bilan entaché du sang du peuple palestinien », avait déclaré le ministre en juillet dernier lors d’un événement public.