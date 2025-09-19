L'Espagne prête main forte à la CPI et lance une enquête sur les "violations des droits humains" à Gaza

Articles recommandés -

L'Espagne a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur les "violations des droits humains à Gaza" afin de collaborer avec la Cour pénale internationale (CPI). Le procureur général espagnol, plus haut magistrat du parquet du pays, a créé une équipe de travail dédiée à cette mission.

"Le procureur général de l'État a publié un décret décidant la création d'une équipe de travail chargée d'enquêter sur les violations du droit international des droits humains à Gaza", précise le communiqué officiel. L'objectif est de "recueillir des preuves et de les mettre à disposition de l'organe compétent, respectant ainsi les obligations de l'Espagne en matière de coopération internationale et de droits humains".

Cette décision fait suite aux recommandations de la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur le territoire palestinien, qui "exhorte les États parties à coopérer avec l'enquête du parquet de la Cour pénale internationale", souligne le parquet espagnol.

Selon le décret, l'Espagne considère avoir "l'obligation de fournir la collaboration et l'assistance" nécessaires pour ces investigations, ce qui "légitime l'ouverture des procédures d'enquête dans le cadre des compétences du ministère public". Les autorités espagnoles précisent que "toute preuve, directe ou indirecte, qui peut être recueillie dans notre pays doit être intégrée dans un cadre procédural permettant son utilisation ultérieure".

Cette initiative intervient après l'émission de mandats d'arrêt par le procureur de la CPI contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, soupçonnés de "crimes contre l'humanité et crimes de guerre". La juridiction internationale n'a toutefois inculpé aucun des deux hommes de génocide.

Madrid fait également partie des pays ayant rejoint la procédure lancée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ), accusant Israël de commettre un "génocide" dans la bande de Gaza. Cette juridiction, distincte de la CPI, avait sommé Israël dès janvier 2024 de prévenir tout acte de génocide et a rendu plusieurs décisions d'urgence, notamment l'ordre de cesser les opérations à Rafah et d'autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire.

L'Espagne, qui compte parmi les pays les plus critiques de l'offnsive israélienne à Gaza, multiplie les mesures de rétorsion à l'encontre de l'Etat hébreu, sur les plans militaire, économique et culturel.