L'Espagne s'apprête à imposer des sanctions contre Israël

L'Espagne franchit un nouveau cap dans sa confrontation diplomatique avec Israël. Selon le quotidien El País, le gouvernement espagnol prévoit d'approuver mardi prochain une série de sanctions contre l'État hébreu, marquant une escalade sans précédent dans les relations bilatérales.

Un embargo sur les armes en première ligne

Au cœur de ces mesures figure un embargo sur les armes que Madrid souhaite mettre en œuvre immédiatement. Cette interdiction couvrira la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'armements et de technologies militaires vers Israël, ainsi que l'importation d'équipements militaires israéliens.

La vice-Première ministre Yolanda Díaz a annoncé samedi que les partis PSOE et Sumar travaillent sur "un ensemble de mesures pour rompre les relations avec le régime Netanyahou". Le projet inclut la déclaration de Benjamin Netanyahou comme "persona non grata" sur le territoire espagnol, avec une extension possible de cette mesure aux ministres Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir.

Une hostilité croissante

Cette initiative s'inscrit dans une série d'incidents révélateurs du climat tendu entre l'Espagne et Israël. En juin dernier, le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares avait déjà réclamé un embargo européen sur les armes à destination d'Israël, estimant que "le temps des mots et des déclarations est révolu".

Le territoire espagnol a été le théâtre de plusieurs incidents anti-israéliens récents. Des manifestants pro-palestiniens ont perturbé l'équipe cycliste "Israel Premier Tech" lors de la Vuelta, tandis que des passagers juifs d'Iberia ont reçu leurs repas casher accompagnés de l'inscription "Free Palestine".

Barcelone montre la voie

En mai dernier, le conseil municipal de Barcelone avait déjà rompu ses liens institutionnels avec Israël, dénonçant les "violations du droit international et les atteintes aux droits du peuple palestinien" dans le contexte de la guerre à Gaza.