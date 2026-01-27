L’Espagne s’apprête à régulariser un demi-million de sans-papiers

Le gouvernement espagnol s’apprête à lancer l’un des plus importants plans de régularisation de sans-papiers jamais engagés dans le pays. Portée par l’exécutif de gauche dirigé par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, la mesure pourrait permettre à environ 500 000 personnes en situation irrégulière d’obtenir un statut légal et un accès complet au marché du travail.

Présentée par la ministre de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz, cette initiative vise avant tout à répondre aux besoins économiques de l’Espagne, dont la croissance demeure dynamique. Les bénéficiaires potentiels devront résider sur le territoire espagnol depuis au moins cinq mois et être arrivés avant le 31 décembre 2025. Une fois régularisés, ils pourront travailler librement dans tous les secteurs et dans l’ensemble du pays. Les demandes pourront être déposées à partir du mois d’avril et jusqu’au 30 juin.

Pour accélérer la mise en œuvre du dispositif, le gouvernement a choisi de recourir à un "décret royal", un instrument juridique prévu par la Constitution espagnole, qui permet une adoption sans passage préalable devant le Parlement. Ce choix s’explique notamment par l’absence de majorité stable de l’exécutif.

Cette annonce intervient dans un contexte politique favorable, après une réunion entre le gouvernement et son allié de gauche radicale, Podemos, qui a salué une décision jugée nécessaire et attendue. Elle fait également suite à une initiative citoyenne d’ampleur, soutenue par plus de 600 000 signataires et près de 900 organisations, réclamant une régularisation exceptionnelle des migrants en situation irrégulière.

Sur le plan européen, l’Espagne fait figure d’exception. Alors que de nombreux États membres de l’Union européenne ont durci leur politique migratoire, Madrid continue de défendre une approche plus ouverte, principalement motivée par des considérations économiques et démographiques.

L’Espagne demeure l’une des principales portes d’entrée de l’immigration en Europe, aux côtés de l’Italie et de la Grèce, notamment via l’archipel des Canaries. En 2025, près de 37 000 migrants irréguliers sont arrivés sur le territoire, un chiffre en nette baisse par rapport à l’année précédente. Aujourd’hui, plus de sept millions d’étrangers vivent en Espagne, sur une population totale de 49,4 millions d’habitants.