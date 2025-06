L'Espagne veut faire suspendre l'accord de coopération entre l'UE et Israël et imposer un embargo sur les armes

Articles recommandés -

Le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares Bueno, a annoncé lundi qu'il demandera à l'Union européenne de suspendre l'accord de coopération avec Israël et d'imposer un embargo sur les armes à destination de ce pays. L'Europe "doit faire preuve de courage. Le temps des mots et des déclarations est révolu. Nous avons eu suffisamment de temps", a-t-il déclaré.

"Ce que je vais demander, c'est une action concrète de la part de l'Union européenne (...) pour garantir que la diplomatie, et non la guerre, soit en tête des priorités. Ou pour s'assurer que tout ce qui concerne le dossier nucléaire iranien soit traité par la négociation, et une action dans le cas d'Israël pour arrêter cette guerre. Tout est lié. Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, l'Iran - tout au Moyen-Orient est interconnecté", a poursuivi Albares.

L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël couvre différentes formes de coopération entre les deux parties, notamment le dialogue politique, la libre circulation des marchandises et la coopération scientifique.

Il s'agit là d'une des nombreuses initiatives anti-israéliennes de l'Espagne depuis le 7 octobre. Début juin, le ministère de la Défense espagnol avait annulé la licence de l'entreprise israélienne d'armement Rafael. Dans la foulée, l'Espagne avait annulé l'achat d'environ 1 700 missiles antichars, dans un contrat qui devait s'élever à 287,5 millions d'euros.

Auparavant, la ville de Barcelone avait annoncé la rupture des relations institutionnelles avec Israël et la suspension de l'accord d'amitié avec Tel-Aviv, en raison de "la souffrance et de la mort à Gaza ces dix-huit derniers mois qui rendent toute relation insoutenable".