L'inquiétude monte au sein de l'OTAN et en Europe face à un conflit potentiel avec la Russie. Selon une enquête approfondie menée par CNN, le Vieux Continent n'est absolument pas préparé à une invasion qui serait ordonnée par le président russe Vladimir Poutine. Récemment, des experts sécuritaires britanniques réunis par l'Institut royal de recherche de Londres ont tiré une conclusion sombre : le Royaume-Uni et ses alliés sont loin d'être prêts pour la prochaine guerre.

Les participants à cette réunion, militaires britanniques actuels et anciens, responsables gouvernementaux de l'OTAN, chercheurs et professionnels de l'industrie de défense, s'appuient sur l'évaluation du renseignement selon laquelle la Russie se prépare à un affrontement direct avec l'Europe dans les années à venir. Moscou mènerait déjà une guerre hybride contre l'Occident par des actes de sabotage, la diffusion de désinformation et des incursions répétées dans l'espace aérien de l'OTAN.

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a averti cette année que la Russie pourrait être prête à utiliser la force militaire contre l'alliance d'ici cinq ans. Le ministre allemand des Affaires étrangères Johan Wadephul a réitéré cet avertissement, affirmant que les services de renseignement allemands estiment que Moscou "laisse au moins ouverte la possibilité d'une guerre contre l'OTAN d'ici 2029 au plus tard". Le consensus dans les pays baltes évoque une attaque possible dans trois ans seulement.

"Il existe un plan avec des chiffres, mais les gouvernements ne prennent pas les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre", déplore Jack Watling, chercheur principal à l'institut britannique. Au rythme actuel, il faudrait environ dix ans au Royaume-Uni pour être prêt, alors que l'analyse de ses alliés ne lui donne que trois à cinq ans.

Plusieurs pays ont réagi : la Suède et la Finlande ont mis à jour leurs directives de survie en cas de guerre, la Lituanie, la Lettonie et la Suède ont rétabli la conscription obligatoire, tandis que l'Allemagne, la Pologne et d'autres ont introduit des programmes d'entraînement militaire volontaire.

Les membres de l'OTAN ont accepté de porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB d'ici 2035, contre 2% actuellement. Toutefois, de nombreux analystes restent sceptiques, notamment en raison des pressions économiques auxquelles sont confrontées les nations européennes. Le commandant des forces armées françaises a récemment provoqué une controverse en avertissant que la France devait "accepter la perte de ses enfants" pour se défendre contre l'agression russe.