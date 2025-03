L'Union européenne a demandé jeudi à ses États membres de se préparer aux situations d'urgence et d'encourager leurs citoyens à disposer de fournitures de survie pour un minimum de 72 heures. Les recommandations comprennent, entre autres, de la nourriture, de l’eau, des piles, une radio portable, des médicaments et de l’argent liquide. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre d’un plan plus large que l’Union européenne s’efforce de mettre en œuvre pour faire face aux crises futures telles que les cyberattaques, les catastrophes naturelles et les guerres.

La panique croissante en Europe est en grande partie due à la crainte évidente d’une escalade sécuritaire en Europe de l’Est. Dans le contexte de la pression exercée par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine, dans des conditions qui semblent très favorables à la Russie mais pas à l’Ukraine et à l’Union européenne, les craintes grandissent quant à la possibilité d’une attaque russe dans les années à venir contre d’autres pays, y compris les États membres de l’OTAN. Il n’est de plus pas du tout certain que Trump se tiendra à leurs côtés comme le stipule l’article 5 de défense mutuelle des membres de l’alliance.

C’est pourquoi les pays européens sont déterminés à augmenter considérablement leurs investissements de défense, après de nombreuses années au cours desquelles ils sont tombés à des niveaux extrêmement bas. Dans de nombreux pays, diverses mesures ont déjà été décidées au niveau militaire, comme l’élargissement des lois sur la conscription des militaires réguliers et de réserve. Des efforts sont également déployés pour examiner des canaux d’approvisionnement supplémentaires en matière de sécurité afin de réduire la dépendance envers les États-Unis.

La semaine dernière, il a été rapporté que le gouvernement français s'apprêtait à distribuer un guide de survie à ses citoyens. Le livret, qui sera distribué dans chaque foyer du pays avant cet été, est conçu pour aider les Français à développer leur résilience et à se préparer à un large éventail de scénarios. Parmi les menaces évoquées : les catastrophes naturelles, les attaques terroristes, les défaillances technologiques et les guerres. Le livret comprendra des instructions sur la façon de se préparer à diverses situations d’urgence, telles que des pannes de courant, des tremblements de terre ou des événements nucléaires.

Parmi les recommandations mentionnées dans la brochure, il est également suggéré d’acheter un kit de survie de base, qui doit contenir 6 litres d’eau, 12 boîtes de conserve, des piles et une lampe pour faire face aux pannes de courant. Les citoyens français seront également invités à acheter des médicaments de base, des bandages et une solution saline, afin d’être préparés aux situations médicales qui pourraient survenir en cas d’urgence.

Le guide que le gouvernement français s'apprête à publier arrivera après ceux déjà diffusés par la Finlande et la Suède pour faire face à ces situations extrêmes. Ces mesures dressent un tableau inquiétant de l’atmosphère générale dans de nombreux pays européens, où les craintes d’une guerre totale sont croissantes.