L'impératrice en exil Farah Pahlavi soutient l’opposition iranienne à Munich

L'impératrice en exil Farah Pahlavi a exprimé samedi son soutien à la mouvance d’opposition iranienne lors de la Conférence de coopération nationale à Munich. Dans un message diffusé en direct, elle a appelé à l’unité nationale et salué le sacrifice des Iraniens pour « obtenir la liberté ». « Vous avez souffert pendant plus de quatre décennies. Vous avez le droit à la liberté, au bien-être et à la souveraineté », a-t-elle déclaré, affirmant sa solidarité : « Je suis avec vous dans la révolution nationale iranienne. Avec la volonté et la solidarité du peuple, la grandeur et la gloire reviendront à notre patrie historique. »

Lors de la même conférence, Daniel Ilkanipour, député du Land de Hambourg, a pressé les groupes d’opposition d’agir rapidement contre le régime iranien. Il a averti que la fenêtre d’opportunité pour le changement se rétrécit, soulignant que différer l’action pourrait renforcer le pouvoir en place. « Il n’y a que deux options sur la table : une Iran démocratique ou un régime plus cruel », a-t-il martelé. Il a également loué le prince en exil Reza Pahlavi pour sa prise de conscience de l’urgence, appelant les acteurs politiques à dépasser les querelles idéologiques pour se concentrer sur des résultats concrets.

Ces interventions soulignent une mobilisation croissante de la diaspora iranienne face à la répression intérieure, dans un contexte où l’avenir du pays reste incertain.