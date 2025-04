L'Iran recrute des mineurs suédois pour cibler des intérêts israéliens (enquête CNN)

Une enquête de CNN publiée lundi dévoile comment l'Iran utiliserait des gangs criminels en Suède pour orchestrer des attaques contre des intérêts israéliens et juifs, avec un recours préoccupant à des mineurs comme exécutants. Selon les services de sécurité suédois (SÄPO), au moins quatre attaques ou tentatives d'attaques ont visé l'ambassade israélienne à Stockholm en 2023 et 2024. Parmi les suspects, plusieurs adolescents de moins de 18 ans, dont un garçon de 15 ans arrêté en possession d'une arme en mai 2024, et un autre de 14 ans ayant tiré avec un pistolet semi-automatique près de l'ambassade d'Israël.

"Pour comprendre pourquoi des adolescents suédois attaquent des entreprises et ambassades israéliennes, il faut reconnaître que nous avons un conflit de gangs en Suède depuis longtemps", explique Diamant Salihu, journaliste d'investigation à la télévision publique suédoise SVT. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a accusé en janvier 2025 Téhéran d'instrumentaliser ces réseaux criminels : "L'Iran utilise des gangs organisés et violents pour perpétrer des attaques graves en Suède."

D'après CNN, deux des gangs les plus notoires du pays - Foxtrot et Rumba - exécuteraient ces opérations sous direction iranienne. En mars 2025, le Département du Trésor américain a d'ailleurs imposé des sanctions contre Foxtrot et son chef Rawa Majid, citant une collaboration avec les services de renseignement iraniens.

Le Mossad israélien a également établi des liens entre ces gangs et l'Iran, accusant leurs réseaux d'exécuter des complots contre des installations diplomatiques israéliennes. Dans un autre cas révélé par l'enquête, un adolescent de 13 ans aurait été arrêté pour avoir tiré en direction des bureaux de l'entreprise technologique israélienne Elbit Systems en Suède.