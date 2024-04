L'Irlande retire ses investissements de plusieurs millions d'euros à six entreprises israéliennes

Le gouvernement irlandais a retiré des millions d'euros d'investissements de plusieurs entreprises israéliennes.

La décision de désinvestissement concerne des participations d'une valeur totale de 2,95 millions d'euros dans les six entreprises suivantes : Bank Hapoalim BM ; Bank Leumi-le Israel BM ; Israel Discount Bank ; Mizrahi Tefahot Bank Ltd ; First International Bank et Rami Levi CN Stores. Le ministre irlandais des Finances, Michael McGrath, a déclaré qu'il s'agissait de la "bonne décision". "L'ISIF (Ireland Strategic Investment Fund) a déterminé que le profil de risque de ces investissements ne correspond plus à ses paramètres d'investissement et que les objectifs commerciaux de ces investissements peuvent être atteints par le biais d'autres investissements. La décision sera mise en œuvre dès que possible au cours des prochaines semaines.

L'ISIF continuera de surveiller l'alignement des investissements concernés sur ses paramètres et ses objectifs commerciaux", a-t-il affirmé. La dirigeante du Parti travailliste irlandais, Ivana Bacik, a salué la décision. "La violence et les souffrances incessantes endurées par la population de Gaza exigent une attention internationale urgente. Il est encourageant de voir la NTMA (Irish National Treasury Management Agency) prendre des mesures pour se désinvestir des investissements dans les entreprises opérant dans les territoires occupés, mais ce n'est qu'un début", a-t-elle déclaré.